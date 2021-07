Wall Street schrikt niet van groeicijfers en zet Facebook lager

Volgens nieuwe cijfers is de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal met 1,6 procent gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat lijkt op het eerste gezicht een forse toename. Maar economen hadden in doorsnee op een nog sterkere groei gerekend, gezien de vele versoepelingen van de coronaregels. De Dow-Jonesindex steeg in eerste handelsminuten 0,6 procent tot 35.127 punten. De brede S&P 500 won 0,5 procent tot 4423 punten en techbeurs Nasdaq kreeg er 0,4 procent bij op 14.818 punten.

Facebook noteerde kort na de openingsbel bijna 3 procent lager. Het socialemediabedrijf heeft afgelopen kwartaal flink meer omzet en winst in de boeken geschreven, maar voor het lopende kwartaal werden de verwachtingen juist getemperd. Deels komt dat doordat de zaken weer veel beter liepen dan vlak na de uitbraak van de coronapandemie, wat gevolgen heeft voor de vergelijking op jaarbasis. Maar Facebook weet ook dat het door nieuw beleid van Apple moeilijker wordt om het surfgedrag van gebruikers binnen besturingssysteem iOS tot in detail te volgen. En dat kan het weer moeilijker maken om zeer gericht advertenties aan te bieden.

PayPal

Betalingsbedrijf PayPal (min 5,7 procent) kwam eveneens met cijfers. Daar was ook sprake van een tegenvallende vooruitblik. Ford ging na het openen van de boeken juist dik 6 procent omhoog. De autofabrikant is veel positiever geworden over de resultaten in 2021, ondanks de problemen die een gebrek aan chips bij het concern veroorzaakte. Daarbij helpt het dat nieuwe modellen in de VS voor recordprijzen worden verkocht. Verder won chipfabrikant Qualcomm na cijfers meer dan 4 procent.

Beleggers waren eveneens tevreden over Yum! Brands, dat bijna 3 procent steeg. Het fastfoodconcern heeft de voorbije periode de klanten zien terugkeren naar zijn restaurants. Dat gebeurde bij het moederbedrijf van ketens als KFC, Pizza Hut en Taco Bell vooral in de VS zelf, waar coronabeperkingen eerder werden opgeheven dan bijvoorbeeld in Europa en Azië.

De Chinese taxi-app Didi Global won ruim 14 procent aan beurswaarde. Volgens The Wall Street Journal zou het bedrijf overwegen om weer van de beurs te vertrekken en aandeelhouders te compenseren voor recent geleden verliezen. Maar dit bericht werd later door Didi zelf tegengesproken. Fabrikant van elektrische auto’s Nikola was daarnaast een stevige verliezer. Het aandeel verloor zo’n 10 procent nadat bekend was geworden dat oprichter Trevor Milton vervolgd wordt voor misleiding, fraude en bedrog bij het bedrijf. Hij trad eerder al terug als voorzitter bij Nikola.