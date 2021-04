‘Winkelopeningen belangrijke stap vooruit’

Dat de winkels mogelijk volgende week onder voorwaarden weer open mogen is een belangrijke stap vooruit. Dat zegt branchevereniging INretail in een reactie op de versoepelingen die waarschijnlijk dinsdagavond aangekondigd worden.

De detailhandel zou per 28 april weer open kunnen gaan zonder dat mensen van tevoren een afspraak moeten maken. De winkels moeten dan wel ervoor zorgen dat er niet te veel mensen in de winkel aanwezig zijn.

Volgens INretail heeft de sector al voor het afkondigen van de lockdown bewezen dat winkels op deze manier veilig open kunnen en zijn ze er al weken klaar voor. De winkelorganisatie benadrukt ook dat er protocollen liggen voor de 2500 winkelgebieden in Nederland om veilig ‘open’ te kunnen. Daarbij zijn winkels volgens INretail nooit een coronabesmettingshaard geweest.

Volgens de organisatie zal het nog wel even duren voordat alles weer is zoals het was voor de crisis. Daarbij hebben de winkelbedrijven grote schade geleden door de beperkingen. En ook na de versoepelingen van volgende week is het voor veel bedrijven een strijd om voldoende omzet te realiseren.