Medewerker vliegveld Auckland test positief na opening reisbubbel

Een medewerker van het vliegveld in Auckland in Nieuw-Zeeland is positief getest op het coronavirus, een dag nadat het land een reisbubbel met Australië opende. Dat melden de lokale autoriteiten dinsdag.

Volgens de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern was de positief geteste medewerker volledig ingeënt tegen het virus. De medewerker werd op 12 april negatief getest, maar testte maandag toch positief tijdens een willekeurige test.

Volgens Ardern wordt er bron- en contactonderzoek gedaan. De premier liet weten niet direct aanleiding te zien om de reisbubbel tussen Nieuw-Zeeland en Australië weer te beëindigen.

Honderden passagiers uit Australië arriveerden maandag op luchthavens in Nieuw-Zeeland nadat de autoriteiten in het land de grenzen hadden heropend. Voor het eerst in meer dan een jaar is quarantainevrij reizen tussen beide landen weer mogelijk.

De meeste Australische deelstaten hadden sinds eind vorig jaar al quarantainevrije bezoeken van inwoners van Nieuw-Zeeland toegestaan. Nieuw-Zeeland had echter isolatie afgedwongen voor aankomsten uit zijn buurland, vanwege bezorgdheid over sporadische virusuitbraken daar.

De open grens zal het economisch herstel voor beide landen stimuleren en duizenden mensen herenigen met hun families en vrienden, zeiden de Australische premier Scott Morrison en de premier van Nieuw-Zeeland in een gezamenlijke verklaring.

Ongeveer 1,5 miljoen Australiërs bezochten Nieuw-Zeeland in 2019, het jaar voordat de coronapandemie uitbrak. Ze zijn goed voor ongeveer 40 procent van alle bezoekers en gaven omgerekend ongeveer 1,61 miljard euro uit in het land, zo blijkt uit officiële gegevens. Meer dan een half miljoen in Nieuw-Zeeland geboren mensen wonen in Australië, iets meer dan 2 procent van de Australische bevolking van bijna 26 miljoen.