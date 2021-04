Fractieleiders kleine partijen opnieuw langs bij informateur

Informateur Herman Tjeenk Willink ontvangt vanaf dinsdagochtend opnieuw de fractievoorzitters van alle partijen in de Tweede Kamer. Het is de tweede keer dat hij alle partijleiders uitnodigt voor een gesprek. Net als in de eerste ronde komen eerst de kleine partijen aan bod.

Sylvana Simons (BIJ1) is om 09.00 uur als eerste uitgenodigd. Daarna volgen Caroline van der Plas (BBB), Liane den Haan (50PLUS), Farid Azarkan (DENK), Kees van der Staaij (SGP), Joost Eerdmans (JA21), Laurens Dassen (Volt), Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Esther Ouwehand (PvdD). De acht grootste partijen komen woensdag aan de beurt.

Tjeenk Willink wil de mogelijkheden bespreken om tot een regeerakkoord op hoofdlijnen te komen met afspraken over de aanpak van de belangrijkste problemen van dit moment. "Een gedetailleerd akkoord gaat ten koste van het politiek inhoudelijke debat in de Kamer en een open bestuursstijl", schrijft hij in een gespreksnotitie die aan alle fractieleiders is gericht. Uit zijn eerdere gesprekken maakt hij op dat zij juist die zaken belangrijk vinden voor het herstel van vertrouwen.

De Tweede Kamer stelde Tjeenk Willink twee weken geleden aan nadat een verkenning door Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren in chaos was geëindigd. Gevoelige informatie uit hun eerste gesprekken was op straat komen te liggen toen Ollongren op het Binnenhof gefotografeerd werd terwijl zij documenten open en bloot bij zich droeg.