VS roepen Rusland op Zwarte Zee niet af te sluiten voor schepen

De Verenigde Staten hebben hun ‘diepe zorgen’ uitgesproken over het plan van Rusland om een deel van de Zwarte Zee af te sluiten voor buitenlandse oorlogsschepen die betrokken zijn bij militaire oefeningen. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag in een verklaring. Het land spreekt van ‘escalatie zonder aanleiding’ door Rusland.

Het gaat om een gebied in de buurt van de Straat van Kertsj, vlak bij het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim. Rusland is van plan een deel van de zee tot in oktober af te sluiten.

‘Dit vertegenwoordigt opnieuw een escalatie zonder aanleiding door Moskou om Oekraïne te ondermijnen en destabiliseren”, zegt een woordvoerder van het ministerie.

Het Russische persbureau Interfax meldde zaterdag vijftien oorlogsschepen voor oefeningen naar de Zwarte Zee te hebben gestuurd. Op gezag van de marine zouden de schepen door de Straat van Kertsj zijn gevaren. Dat is de verbindingsroute tussen de Zwarte Zee en de Zee van Azov, waar Rusland en Oekraïne beide aan grenzen.

De VS roepen Rusland in de verklaring ook op om de troepenopbouw aan de grens met Oekraïne terug te dringen. De spanningen tussen Oekraïne en Rusland lopen op, mede door de opbouw van grote concentraties Russische troepen aan de Oekraïense grens en op de Krim. De Russische mobilisatie vindt plaats tegen de achtergrond van oplaaiend geweld tussen het Oekraïense regeringsleger en de door Rusland gesteunde separatisten in Oost-Oekraïne.