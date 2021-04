Keukenhof: we kunnen iedere dag veilig open

15.000 mensen hebben tijdens het tweede testweekend de Keukenhof bezocht. Dat gebeurde in het kader van het testprogramma van de overheid om het land weer geleidelijk te openen. De bezoekers hebben via de organisatie Testen voor Toegang vooraf een coronatest gedaan.

‘Met dit aantal bezoekers, 10 procent van onze normale capaciteit, is het geen enkel probleem om veilig in het grote bloemenpark te wandelen”, zegt Siemerink. ‘De mensen zijn inmiddels zo gewend aan het houden van afstand dat wij ze daar niet aan hoefden te herinneren. Keukenhof heeft met deze test laten zien dat het veilig en verantwoord open kan. Het is voor ons dan ook moeilijk te begrijpen waarom we nu weer gesloten zijn.’

Het programma Testen voor Toegang staat los van de Fieldlab-evenementen, zoals bijvoorbeeld de maandag geannuleerde 538 Oranjedag in Breda. De Keukenhof mocht zes dagen open en per dag 5000 bezoekers ontvangen.