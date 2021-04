Rode Kruis pleit in Tweede Kamer voor EHBO-les op scholen

EHBO-les moet een vast onderdeel worden van het vakkenpakket op middelbare scholen. Daarvoor zal Rode Kruis-directeur Marieke van Schaik donderdag een pleidooi houden in de Tweede Kamer. Aanleiding is een burgerinitiatief uit 2019 dat 60.000 keer is ondertekend.

Het is voor het eerst dat een directeur van het Rode Kruis het parlement plenair toespreekt. Volgens de organisatie weet slechts één op de zes jongeren in Nederland hoe je moet reanimeren of hoe je een AED moet gebruiken als iemand hulp nodig heeft. ‘Terwijl jaarlijks gemiddeld 1,9 miljoen ongelukken in en om het huis gebeuren.’ Ook een overgroot deel van de jongeren zou graag kennis en vaardigheden opdoen om levensreddend te kunnen handelen.

‘Ons voorstel richt zich niet alleen op levensreddende vaardigheden zoals een reanimatie. Jongeren leren ook hoe ze moeten handelen bij epilepsie, een herseninfarct, een verstikking of bij ernstige bloedingen en brandwonden”, zegt Van Schaik. ‘Als we nu investeren in EHBO-trainingen dan hebben we over een paar jaar een samenleving waarin iedereen een ander kan helpen.’

Achter het burgerinitiatief zitten naast het Rode Kruis ook Radio 10-dj Rob van Someren en Schok & Pomp, een organisatie van artsen werkzaam (geweest) op de Spoedeisende Hulp. Van Someren is naast dj ook werkzaam als politieagent in Amsterdam.