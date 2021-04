Grapperhaus: heel verstandig dat Fieldlab is afgelast

Minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) noemt het verstandig dat burgemeester Paul Depla van Breda het grootschalige Fieldlab in zijn stad heeft afgelast. De openbare orde stond onder druk na verschillende geluiden van protesten. Het kabinet staat nog achter het experiment. ‘Maar het is goed om de test niet nu, in deze fase, te doen”, zegt hij na afloop van het Veiligheidsberaad.