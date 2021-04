Politie vreesde acties bij 538 Oranjedag in Breda

De politie van Breda wist dat er één organisatie een demonstratieverzoek had ingediend bij de gemeente Breda. Maar vooral de informele signalen via sociale media over mogelijke acties waren reden burgemeester Paul Depla te adviseren geen vergunning te verlenen voor de 538 Oranjedag. Zaterdag zou dit zogenoemd Fieldlab-evenement in Breda worden gehouden.

‘In de zes jaar dat ik hier burgemeester ben, is het de eerste keer dat ik van de politie een negatief advies over een evenement heb gekregen”, vertelde Depla maandag in het Stadskantoor, met uitzicht op het reeds ingerichte festivalterrein waar zaterdag 10.000 mensen een gecontroleerd feestje zouden vieren.

‘Er is rond dit evenement een enorme polarisatie ontstaan, waarbij het ons duidelijk werd dat er onaangekondigde demonstraties konden komen”, meldde Frederiek Schouwenaar, sectorhoofd politie De Baronie. ‘Het is vooral de grilligheid die ons zorgen baarde. Bij een aangekondigde demonstratie maak je afspraken, bij onaangekondigde ook. Maar de oproepen op sociale media hebben de laatste dagen een vlucht genomen. Het ging ons daarom ook niet meer over de veiligheid van het evenement, maar van de hele stad. Die konden wij niet waarborgen.’

Maatschappelijke onrust

Depla vergeleek het met een kookpan. ‘We mochten pas op 13 april bekendmaken wat er stond te gebeuren, maar de maatschappelijke onrust nam daarna snel toe. Vanuit de horeca, vanuit tegenstanders van de testsamenleving, maar ook van mensen die zich afvragen of de viruscijfers een dergelijk evenement wel toelaten.’ Depla ging nog te rade bij RIVM-baas Jaap van Dissel en hoogleraar Andreas Voss. ‘Het kon, zo’n evenement, zeker als alle bezoekers binnen 24 uur getest zouden worden.’

Tegelijkertijd waren er de zorgen van de GGD GHOR. ‘Of zo’n evenement houden verstandig is laten zij aan het RIVM, maar bij hen was vooral de vrees dat er incidenten zouden plaatsvinden, dat er mensen naar het ziekenhuis zouden moeten. Ook zij zeiden uiteindelijk: doe het niet.’

Een medewerker van het nabijgelegen Amphia Ziekenhuis startte zaterdag een petitie om ervoor te zorgen dat het feest niet zou doorgaan. Hij kreeg veel bijval, meer dan 370.000 mensen zetten hun handtekening.