Fieldlab begripvol over afgelasting 538 Oranjedag

Fieldlab heeft begrip voor het besluit om geen vergunning te verlenen aan 538 Oranjedag in Breda. Dat laat een woordvoerder weten na het nieuws van de afgelasting van het testfestival. Het evenement, dat zaterdag in aanloop naar Koningsdag zou plaatsvinden met 10.000 man publiek, kan volgens de gemeente niet meer veilig en verantwoord plaatsvinden. ‘Dat respecteren we. Zeker als de openbare orde en veiligheid in het gedrang dreigen te komen, zijn wij de laatste om hieraan vast te houden.’

De afgelasting van 538 Oranjedag maakt wel ‘een deukje’ in het onderzoeksprogramma van Fieldlab. Het festival zou plaatsvinden op het Chasséveld in Breda en zou het grootste proefevenement tot nu toe zijn. ‘Dit zet een streep door een belangrijk deel van ons onderzoek, namelijk de fase waarin wij eerder opgedane ervaringen willen toetsen met een groter publiek.’

De organisatie blijft werken aan een terugkeer van veilige en verantwoorde evenementen met een verhoogde bezoekerscapaciteit. Het Startschotgala in Lichtenvoorde, een ander proefevenement voor 10.000 bezoekers, is vooralsnog alleen verplaatst. Vanwege de ophef kijkt de organisatie naar een nieuwe datum van het festival, dat oorspronkelijk op 1 mei zou plaatsvinden. In principe blijft dat Fieldlab-onderzoek voorlopig dus gewoon staan, aldus de woordvoerder. ‘We denken dat we aan de hand van onze resultaten iets kunnen betekenen voor de samenleving als geheel en dat het de bedoeling is om op een veilige en verantwoorde manier mensen samen te kunnen brengen.’