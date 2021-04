VN over klimaatverandering: wereld staat ‘aan rand van de afgrond’

De wereld staat door de klimaatverandering aan de ‘rand van de afgrond”, stelt VN-secretaris-generaal Antonio Guterres. In een maandag gepubliceerd rapport van de Verenigde Naties staat dat 2020 een van de drie warmste jaren ooit gemeten is.

Volgens Guterres toont het rapport aan dat er ‘geen tijd is om te verspillen’ om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Hij vindt dat landen direct actie moeten ondernemen om mensen te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. ‘Het klimaat verandert en de impact is nu al te kostbaar voor mens en planeet. Dit is het jaar van actie.’

2016 is het warmste jaar, daarna volgen 2019 en 2020. Het is volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de VN niet duidelijk welk jaar warmer was. De organisatie zegt dat extreem weer in combinatie met Covid-19 zorgde ‘voor een dubbele klap’ voor miljoenen mensen in 2020.

Het was vorig jaar volgens de WMO gemiddeld 1,2 graden warmer dan in de pre-industriële periode (1850 tot 1900). In augustus werd het 54,4 graden in een woestijn in de Amerikaanse staat Californië. Dat is de hoogste temperatuur van zeker de afgelopen tachtig jaar. Het decennium van 2011 tot en met 2020 was de warmste ooit gemeten.

Het rapport van de WMO komt kort voor de digitale klimaattop die de Verenigde Staten organiseren. Die vindt op 22 en 23 april plaats met leiders van tientallen landen. De Russische president Vladimir Poetin accepteerde maandag de uitnodiging van zijn Amerikaanse ambtsgenoot Joe Biden om deel te nemen.