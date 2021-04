Horeca wil voor 1 juni weer volledig open

Door horecabreed versoepelingen door te voeren voor zowel eet- en drinkgelegenheden (binnen en buiten), hotels en door op korte termijn ook te kijken naar mogelijkheden voor avond- en nachtclubs, kan de horeca een alternatief bieden voor de toenemende druk op de openbare ruimte en de basis leggen voor het herstel van de branche van de coronacrisis, stelt KHN-voorzitter Robèr Willemsen.

Ingewijden in Den Haag hebben gemeld dat er versoepelingen van de coronamaatregelen voor de horeca aankomen per 28 april. Daarbij kunnen de terrassen onder voorwaarden weer heropenen. Er wordt naar verluidt gedacht aan een maximum van twee mensen aan één tafeltje of meer als de mensen uit hetzelfde huishouden komen. Ook zou de opening gepaard gaan met een eindtijd.

De heropening van terrassen alleen is voor KHN onvoldoende, zegt Willemsen. De organisatie wil geen restricties meer: geen eindtijd en geen maximumaantal personen per terras en per tafel.