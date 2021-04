‘Nog steeds geen effect latere avondklok in ziekenhuizen’

Het later laten ingaan van de avondklok, eind maart van 21.00 naar 22.00 uur, heeft voor de ziekenhuizen nog steeds geen effect teweeggebracht. Dat zei Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), maandag in reactie op berichten over mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen. Ook het afschaffen van de avondklok wordt daarbij als optie genoemd.

Kuipers zei wel dat versoepelingen stapsgewijs moeten worden ingevoerd. De ruimte is volgens hem nog beperkt vanwege het hoge aantal besmettingen.

Hij wilde niets zeggen over specifieke experimenten, zoals de 538 Oranjedag in Breda, waar afgelopen dagen veel kritiek over ontstond. Het evenement met 10.000 mensen is volgens de ondertekenaars van een petitie ‘een slag in het gezicht van de zorgverleners”.

Als je wilt versoepelen moet je experimenteren, zegt Kuipers maandag, ‘en dat moet je zo gecontroleerd mogelijk doen”. Het brengt immers risico ‘s met zich mee. Hij heeft de indruk dat dat ook gebeurt ‘uit wat ik zie en lees en hoor”. Experimenteren kan volgens hem ook alleen nu het virus onder ons is, want in veiliger tijden leer je er niks van ‘en we hebben de kennis nodig”.