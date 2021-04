Coronavaccin Spoetnik-V is volgens makers effectiever dan gedacht

Het Russische coronavaccin Spoetnik-V is volgens de makers effectiever dan gedacht. Na de beoordeling van gegevens van mensen die ermee zijn ingeënt, wordt gemeld dat het middel 97,6 procent effectief is.

In de eerdere grootschalige studie naar het coronavaccin werd een effectiviteit van 91,6 procent vastgesteld. Aan het onderzoek, dat begin februari werd gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet, namen ongeveer 20.000 mensen deel.

Het nieuwe percentage is gebaseerd op de gegevens van 3,8 miljoen Russen die met twee doses van Spoetnik-V maximaal beschermd zijn tegen Covid-19. De nieuwe gegevens worden naar verwachting in mei, na een beoordeling van andere wetenschappers, gepubliceerd in een medisch tijdschrift.

Het vaccin is volgens het Gamaleja-Instituut, dat het coronavaccin heeft ontwikkeld, in zestig landen goedgekeurd voor gebruik. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft Spoetnik-V nog niet beoordeeld, maar kijkt al wel via een versnelde procedure naar het vaccin door de beschikbare gegevens te bestuderen.