Onlineplatform geeft burger stem over toekomst van de EU

Nederlanders en andere EU-burgers kunnen sinds maandag via een onlineplatform hun ideeën spuien en interactief debatteren over welke kant het met de Europese Unie op moet. De zogeheten Conferentie over de toekomst van Europa met thema’s als het klimaat, werkgelegenheid, gezondheid en democratische controle duurt een jaar.

‘In het verleden betaalden we een organisatie om de meningen van burgers over de EU te verzamelen en in een mooi Excelbestand te presenteren”, zei Europarlementariër en covoorzitter van het conferentiebestuur Guy Verhofstadt bij de lancering. ‘Dit platform moet de motor, het vliegwiel, van de conferentie worden.’ Ook overheden en maatschappelijke organisaties doen mee, maar de visie van de burger staat centraal.

Op het platform kan jong en oud zich als deelnemer inschrijven en in de eigen taal meebouwen aan de gemeenschappelijke toekomst, als het maar een van de 24 officiële talen in de EU is zoals Nederlands. Door corona blijft de ‘oefening in overlegdemocratie’ vooralsnog digitaal maar het is de bedoeling dat er ook échte bijeenkomsten komen. De conclusies worden gebundeld en zullen volgens de EU-instellingen serieus genomen worden.