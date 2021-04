Ook EU straft bedrijven Myanmar waarmee leger geld verdient

De EU legde eerder al strafmaatregelen op aan de leider van de junta en aan negen andere leden van de legertop. Die maakte begin februari een eind aan de prille democratie in het Zuidoost-Aziatische land. Die sanctielijst wordt opnieuw met een aantal personen uitgebreid.

Het leger gaat maar door met het geweld tegen demonstranten en brengt Myanmar verder en verder richting de afgrond, zei Maas na afloop van overleg met zijn EU-collega’s. Hij rekent erop dat de sancties ‘in de komende dagen’ van kracht worden.

Via de beide conglomeraten heeft het Myanmarese leger een flink deel van de economie in zijn greep. De VS legden de twee omvangrijke bedrijvennetwerken vorige maand al sancties op.