Politiek Breda: burgemeester moet veel uitleggen over 538-feest

Maandagavond vergadert de gemeenteraad van Breda over het evenement. De burgemeester deelt daar de ingewonnen adviezen over het evenement, voordat hij een vergunning uitgeeft. ‘Op basis van de adviezen van de politie, gezondheidsdiensten en de gemeente ga ik kijken: is het verantwoord om het evenement vergund te krijgen?”, zei Depla zondagavond in Nieuwsuur. Tegelijkertijd luistert Depla naar de maatschappelijke onrust en de opmerkingen van mensen die verontwaardigd zijn over het evenement. ‘We nemen hun zorgen serieus”, zei de burgemeester.

Peter Bakker van GroenLinks wil ‘bij een goed verhaal dat het evenement wel veilig kan, die 10.000 mensen niet teleur stellen. We willen met z’n allen dat de samenleving zo langzamerhand weer open kan.’ Net als Bakker willen de fractievoorzitters van de plaatselijke VVD en CDA zich pas voor of tegen het evenement uitspreken, nadat ze de adviezen en afwegingen van de burgemeester hebben beoordeeld en het debat in de gemeenteraad hebben gevoerd.

Draagvlak

Tim van het Hof van D66 is benieuwd wat het testevenement Breda en Nederland kan brengen en of het bijdraagt aan de behoefte van de samenleving aan wat ademruimte. ‘De Fieldlabs zouden ervoor moeten zorgen dat we de samenleving samen eerder open kunnen doen. De vraag is of dit feest daar op dit moment in deze omvang aan bijdraagt.’ Van het Hof benadrukt dat het aantal coronabesmettingen hoog is en daardoor andere versoepelingen zijn uitgesteld, zoals het openen van de terrassen.

‘We zijn niet tegen een feestje, maar het moet wel verantwoord zijn”, zegt Verhaasdonk namens haar partij, die zich het drukst maakt over het draagvlak. Zodra dat er niet is, zullen mensen zich zowel tijdens als na het evenement minder goed houden aan de coronamaatregelen, is de vrees. Verhaasdonk verwacht dan ook dat het college maandagavond moet toegeven zich vergist te hebben. ‘Het college heeft het feestje naar de stad gehaald, nu moeten zij het ook afblazen.’ Daarin wordt zij bijgevallen door Boi Boi Huong van de eenmansfractie Lijst Huong, die zich eveneens zorgen maakt over de aanzuigende werking van het evenement in het centrum van Breda. ‘Ik moet denken aan Project-X in Haren, dat een deel van Brabant hierheen komt en die mensen zijn dan niet getest”, zegt Huong. Zij noemt het evenement op dit moment dan ook ‘heel onverstandig”.