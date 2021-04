Wegebbende viruszorgen goed nieuws voor Coca-Cola

Frisdrankmaker Coca-Cola lijkt te profiteren van wegebbende onzekerheden rond het coronavirus, zeker in landen waar de uitrol van vaccins spoedig verloopt en economieën weer opengaan. De onderneming boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan een jaar eerder.

Coca-Cola sloot het kwartaal af met een omzet van dik 9 miljard dollar. Dat betekende op jaarbasis een stijging met 5 procent. Daarbij presteerde het bedrijf qua verkopen beter dan waar kenners in doorsnee op hadden gerekend. Per maand ziet Coca-Cola de situatie op zijn eindmarkten verbeteren. De winst viel met 2,2 miljard dollar een vijfde lager uit dan een jaar eerder, maar dat was vooral door eenmalige effecten.

De frisdrankdivisie van Coca-Cola verkocht afgelopen kwartaal 4 procent meer frisdrank. In Noord-Amerika stonden de prestaties nog altijd onder druk. Maar dit werd weer gecompenseerd door beter dan verwachte verkopen in China, India en Latijns-Amerika.

China en India

De grotere vraag in China en India hielp ook het segment voeding, vruchtensappen, zuivelproducten en plantaardige dranken van het bedrijf. Hier was sprake van een volumegroei van 3 procent. De problemen bij Coca-Cola spelen vooral bij de afzet van koffie en sportdranken. Dat komt bijvoorbeeld door de sluiting van cafés en sportscholen.

Het bedrijf herhaalde zijn eerdere prognose voor dit jaar. Daarbij voorziet Coca-Cola een omzetgroei van 7 tot 9 procent. De winst, exclusief eenmalige posten, zou zelfs met dubbele cijfers kunnen groeien.