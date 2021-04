Museum betaalt 2 ton voor eigendom van gevluchte Duitse Jood

Museum de Fundatie in Zwolle betaalt 2 ton voor een schilderij dat het al jaren in de collectie heeft, maar dat afkomstig is uit de verzameling van een Duits-Joodse textielondernemer. Deze verkocht het werk, Christus en de Samaritaanse vrouw bij de bron, van Bernardo Strozzi uit 1635, anoniem toen hij in 1933 in Nederland op de vlucht was voor de nazi 's. Het geld gaat naar zijn familie, die nu in Zuid-Afrika woont.