CDU-bestuur vergadert over machtsstrijd rond opvolging Merkel

Het bestuur van de partij CDU van bondskanselier Angela Merkel vergadert maandagavond over de vastgelopen machtsstrijd bij de christendemocraten. De christendemocraat en premier van Beieren, Markus Söder, wil kandidaat-premier worden voor de partijencoalitie van zijn eigen CSU en de CDU. Hij stelt dat hij veel meer kansen maakt in de verkiezingen in september en dat het hoe dan ook tijd wordt dat er eindelijk eens een kandidaat ‘Bundeskanzler’ uit Beieren naar voren wordt geschoven.