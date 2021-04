Coca-Cola wil Afrikaanse bottelaar naar Damrak brengen

Frisdrankproducent Coca-Cola wil de Zuid-Afrikaanse bottelaar Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) naar de beurs brengen. Het is de bedoeling dat het bedrijf binnen anderhalf jaar een notering krijgt in Amsterdam en in Johannesburg.

CBBA is de grootste Afrikaanse bottelaar van Coca-Cola. Het bedrijf ontstond in 2016 na de fusie van de Oost- en Zuid-Afrikaanse activiteiten van Coca-Cola en SABMiller, in samenwerking met investeerder Gutsche Family Investments (GFI). Op dit moment bezit het Amerikaanse The Coca-Cola Company twee derde van de aandelen en GFI de rest.

Het Zuid-Afrikaanse bedrijf produceert 40 procent van alle producten van Coca-Cola in Afrika. Er werken meer dan 16.000 mensen.

Op de Amsterdamse beurs is al een bottelaar van Coca-Cola genoteerd. Dat is de Europese bottelaar Coca-Cola European Partners.