NS klaar voor reizigers die naar testevenementen gaan

De Nederlandse Spoorwegen zijn voorbereid op grote evenementen als 538 Oranjedag, zaterdag in Breda, en het Startschotgala in Lichtenvoorde dat voor 1 mei op het programma staat. ‘We waren wel graag eerder op de hoogte gebracht van deze evenementen. Als we bijtijds waren geïnformeerd was dat wel fijn geweest. Dat geldt niet alleen in coronatijd, maar in het algemeen”, aldus een NS-woordvoerder.