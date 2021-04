Negatieve rente vanaf een ton voor particulieren bij Volksbank

De Volksbank rekent vanaf 1 juli 2021 bij de spaarrekeningen van particulieren 0,5 procent rente per jaar over het bedrag dat hoger is dan 100.000 euro. De grens waarboven negatieve rente wordt gerekend ligt momenteel op 250.000 euro. Het gaat om de merken SNS, ASN Bank en RegioBank.

De Volksbank voert de rentewijziging door vanwege de aanhoudende lage en negatieve rentes in de financiële markt. De bank moet in veel gevallen een rentevergoeding betalen over het spaargeld dat bij financiële instellingen is ondergebracht, waaronder bij de Europese Centrale Bank.

Particulieren blijven sparen ondanks de historisch lage rente. De Volksbank ziet zelfs een toename in spaargelden door de coronacrisis. Tot een saldo van 25.000 euro ontvangen particulieren een variabele rente van 0,01 procent.

Ook ABN AMRO en ING kondigden onlangs aan om al vanaf een lager spaarsaldo negatieve rente te gaan rekenen vanaf juli 2021. Klanten van ING moeten over het bedrag boven 100.000 euro 0,5 procent rente betalen. Klanten van ABN AMRO betalen vanaf 150.000 euro een half procent rente.