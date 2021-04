Schutter bekent doodschieten Bas van Wijk: drie keer geschoten

De 20-jarige Samir El Y. uit Hoofddorp, die wordt verdacht van het doodschieten van de 24-jarige Bas van Wijk, heeft maandag in de rechtbank bekend dat hij op 8 augustus drie keer heeft geschoten op het strandje bij de Nieuwe Meer in Amsterdam. Na een waarschuwingsschot in het water schoot hij twee keer op het slachtoffer.

El Y. verklaart uitgebreid tijdens de eerste dag van zijn strafproces. Hij vertelt dat hij op de zomerse dag tegenover een grote groep kwam te staan, toen hij verhaal wilde halen na onenigheid.

‘Ik voelde me vernederd en haalde het wapen tevoorschijn. Ik stond midden voor de groep en de sfeer was gespannen. Toen trok ik mijn wapen en heb ik in het water geschoten, noem het een waarschuwingsschot. Ik richtte naast iemand die dichtbij stond.’

Horloge

Volgens het OM wilde Van Wijk op de zomerse stranddag voorkomen dat een horloge van een van zijn vrienden werd gestolen. Dit horloge bleek een imitatie-Rolex. El Y. ontkent dat het hem te doen was om een horloge, terwijl hij wel meermalen om het horloge vroeg. ‘Het wapen nam ik mee, omdat ik me niet veilig voelde. Het was totaal niet mijn bedoeling een horloge af te pakken. Het was een ruzie die uit de hand liep. Ik wilde indruk maken in plaats van weglopen. Ik kan het niet zo goed uitleggen”, antwoordt El Y. op vragen van de rechtbank waarom hij in zijn eentje tegenover een grote groep een horloge opeiste.

Bas van Wijk uit Badhoevedorp sprak de schutter aan na het waarschuwingsschot. ‘Hou er eens mee op”, zou Van Wijk hebben gezegd. El. Y. schoot hem eerst in zijn been, daarna volgde het fatale schot in zijn borst. ‘Het ging allemaal heel snel. Ik was in shock. Toen ging ik rennen en besefte ik dat het niet goed was.’

Strafproces

El Y. had het wapen slechts twee weken in bezit en vertelde er nooit eerder mee te hebben geschoten.

De rechtbank heeft twee dagen uitgetrokken voor het strafproces. Maandagmiddag komt het OM met de strafeis. De rechtbank doet op 18 mei uitspraak.