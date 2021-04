OM: ABN AMRO overtrad jarenlang en structureel witwaswet

ABN AMRO is volgens het OM ‘ernstig tekortgeschoten’ in de naleving van de Wwft. Klantgegevens of documenten ontbraken, of de herkomst van gegevens in klantdossiers was onduidelijk. Ook is cliëntenonderzoek niet naar behoren uitgevoerd. Verder heeft een groot deel van de klanten niet de juiste risicoclassificatie gekregen. Sommige klanten werden automatisch in de laagste risicocategorie ingedeeld.

Daarnaast is het gebruik van cash, dat volgens het OM een hoog integriteitsrisico kent, onvoldoende meegenomen bij het vaststellen van het risico van eveneens het grootste deel van de klanten. Verder voerde de bank onvoldoende voortdurende controle uit op de klanten.

Onvoldoende diepgang

Dat betekent volgens het OM dat de bank ‘structureel met onvoldoende diepgang’ het cliëntenonderzoek heeft uitgevoerd. Daardoor hebben diverse klanten die criminele activiteiten uitvoerden langdurig misbruik kunnen maken van de rekeningen en diensten van de bank.

Het OM vindt dat de bank had moeten zien dat bepaalde geldstromen die via de bankrekeningen van ABN liepen, mogelijk door criminaliteit kwamen. ‘De bank heeft hiertegen onvoldoende actie ondernomen. Het OM verwijt de bank het overtreden van de Wwft en schuldwitwassen.’

Ernstige criminaliteit

De aanpak van witwassen is voor de overheid belangrijk vanwege het effectief bestrijden van allerlei vormen van ernstige criminaliteit, schrijft het OM. Daarnaast hebben banken volgens het OM een poortwachtersfunctie en moeten zij het financiële systeem beschermen tegen witwassen.

Het OM is nog bezig met onderzoek naar verdachten in de zaak. Wel zijn al drie mensen aangemerkt als verdachte. Zij zouden leiding hebben gegeven aan het overtreden van de wet. Het gaat om leden van de voormalige raad van bestuur van de bank, schrijft het OM. Waarschijnlijk gaat het om oud-bestuurder Chris Vogelzang, oud-topman Gerrit Zalm en oud-minister van Economische Zaken Joop Wijn, maar dit heeft justitie niet bevestigd.