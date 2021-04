ABN AMRO centraal op Damrak na schikking witwaszaak

In Amsterdam geven onder meer bierbrouwer Heineken, uitzender Randstad, verfconcern AkzoNobel en chipbedrijven ASML en ASMI een kijkje in de boeken. Ook komt de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag met zijn rentebesluit.

De Amsterdamse AEX-index lijkt op basis van de openingsindicatoren licht hoger te beginnen aan de handelsweek. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting in het groen openen. De belangrijkste aandelenmarkten in de Aziatische regio gingen maandag overwegend vooruit.

Schikking

ABN AMRO schikte voor 480 miljoen euro met het OM omdat de bank tekortschoot bij het tegengaan van witwassen. Het financiële concern werd er lang van verdacht onvoldoende te hebben gedaan om witwassen te voorkomen. Een paar jaar geleden moest ING in een vergelijkbare kwestie ook al honderden miljoenen euro’s boete betalen. Het strafrechtelijk onderzoek naar voormalige bestuurders van ABN AMRO loopt nog.

Ook KPN staat in de belangstelling. Het Agentschap Telecom gaat bekijken of de huidige maatregelen van KPN voldoen aan alle eisen voor een veilig netwerk. Aanleiding is een rapport uit 2010 waarin staat dat het Chinese technologiebedrijf Huawei in het verleden klanten van KPN heeft afgeluisterd en klantgegevens kon stelen. Het agentschap houdt namens het ministerie van Economische Zaken toezicht op de Telecommunicatiewet.

Credit Suisse

In Zürich gaat de aandacht uit naar Credit Suisse. De Zwitserse bank is aangeklaagd voor de financiële debacles rond investeringsmaatschappij Archegos en financieringsmaatschappij Greensill Capital. Die kostten de bank miljarden. Volgens een Amerikaans pensioenfonds, dat de zaak aanspande, heeft de bank te veel risico genomen en beleggers misleid. Verscheidene topbestuurders van Credit Suisse stapten al op vanwege de schandalen.

AstraZeneca blijft eveneens in het nieuws staan. De Europese Unie bestelt mogelijk geen nieuwe coronavaccins van de Brits-Zweedse farmaceut vanwege de herhaaldelijke vertragingen in de leveringen van het vaccin tegen het coronavirus. Dat zei de Europese commissaris voor de Interne Markt Thierry Breton zondag tegen de Franse nieuwszender BFMTV.

De euro was 1,1966 dollar waard, tegenover 1,1967 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 62,96 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 66,54 dollar per vat.