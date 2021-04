Ministerie: tot zomervakantie 14 miljoen zelftesten naar scholen

Onderwijspersoneel kan zich twee keer per week preventief testen met de zelftesten, ook als ze geen klachten hebben. Op middelbare scholen wordt ook risicogericht getest, bijvoorbeeld als er een besmetting op school bekend is. Wie een positieve uitslag krijgt, moet in quarantaine en een reguliere test krijgen bij de GGD. Dat is nodig voor bron- en contactonderzoek. Leraren kunnen met voorrang worden getest.

De zelftesten hoeven minder diep in de neus dan reguliere tests bij de GGD. Ze gelden als aanvulling op de al bestaande maatregelen, zoals het thuisblijven bij klachten, handen wassen en afstand houden. Het is nooit verplicht om een zelftest af te nemen.

Demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) is blij dat ze er zijn. ‘Hierdoor kunnen leerlingen zoveel mogelijk fysiek les krijgen en leraren met een geruster hart voor de klas staan.’