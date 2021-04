Families herenigd door reisbubbel Australië en Nieuw-Zeeland

Honderden passagiers uit Australië zijn maandag gearriveerd op luchthavens in Nieuw-Zeeland nadat de autoriteiten in het land de grenzen hebben heropend. Voor het eerst in meer dan een jaar is quarantainevrij reizen tussen beide landen weer mogelijk. Op tv-beelden waren emotionele beelden te zien van families die op de luchthavens werden herenigd.

Hoewel de meeste Australische deelstaten sinds eind vorig jaar quarantainevrije bezoeken van inwoners van Nieuw-Zeeland toestaan, had Nieuw-Zeeland isolatie afgedwongen voor aankomsten uit zijn buurland, vanwege bezorgdheid over sporadische virusuitbraken daar.

‘Het is de eerste keer in 400 dagen dat mensen quarantainevrij kunnen reizen en we voegen zestien retourvluchten per dag toe naar Nieuw-Zeeland, en ze zijn vol”, vertelde directeur Alan Joyce van vliegmaatschappij Qantas maandag tegen de Australische tv-zender ABC. Qantas zal de wekelijkse vluchten tussen beide landen opvoeren tot ongeveer tweehonderd, terwijl Air New Zealand zei dat het zijn vluchten maandag heeft verviervoudigd tot dertig.

De open grens zal het economisch herstel voor beide landen stimuleren en duizenden mensen herenigen met hun families en vrienden, zeiden de Australische premier Scott Morrison en de premier van Nieuw-Zeeland Jacinda Ardern in een gezamenlijke verklaring. ‘Het is echt spannend om quarantainevrij reizen te beginnen met Australië. Of het nu gaat om terugkerende familie, vrienden of vakantiegangers, Nieuw-Zeeland zegt: Welkom en geniet ervan”, aldus Ardern.

Ongeveer 1,5 miljoen Australiërs bezochten Nieuw-Zeeland in 2019, het jaar voordat de coronapandemie uitbrak. Ze zijn goed voor ongeveer 40 procent van alle bezoekers en gaven omgerekend ongeveer 1,61 miljard euro uit in het land, zo blijkt uit officiële gegevens. Meer dan een half miljoen in Nieuw-Zeeland geboren mensen wonen in Australië, iets meer dan 2 procent van de Australische bevolking van bijna 26 miljoen.