Biden en Obama roepen Amerikanen op zich te laten vaccineren

De Amerikaanse president Joe Biden, voormalig president Barack Obama en tal van prominenten hebben zondagavond (lokale tijd) op tv-zender NBC Amerikanen opgeroepen zich te laten vaccineren. De uitzending van een uur was gericht op het vergroten van het vertrouwen in de vaccins en het bewustzijn over het belang van inenten.

Tijdens het evenement genaamd ‘Stroop je mouwen op’ benadrukte Biden dat inenten ‘het belangrijkste is dat je kunt doen om jezelf te beschermen tegen Covid-19, inclusief de nieuwe varianten die we zien”. De president bedankte de mensen die deze stap al hadden gezet. ‘Als je van plan bent je te laten vaccineren, zorg er dan voor dat je dit doet. Alsjeblieft”, zei hij.

Obama verscheen samen met voormalige NBA-sterren Charles Barkley en Shaquille O’Neal tijdens de special en zei: ‘Ik wil ervoor zorgen dat onze gemeenschappen, met name Afro-Amerikanen, Latino’s en jonge mensen, begrijpen dat dit levens zal redden en mensen in staat stelt hun leven weer normaal te maken. En hoe eerder we meer mensen laten vaccineren, hoe beter af we zullen zijn.’

Barkley vertelde hoe opgewonden hij was om zijn tweede dosis vaccin te krijgen, door te zeggen dat het ‘belangrijk voor ons is om over het vaccin te blijven praten. Elke zwarte persoon, ga alsjeblieft erop uit en laat je vaccineren.’

Anthony Fauci, de meest vooraanstaande infectieziekte-expert van het land, vertelde over de strikte veiligheidsprotocollen die werden gevolgd toen de vaccins werden ontwikkeld. ‘We zijn niet kort door de bocht gegaan. We hebben de veiligheid niet opgeofferd. Het was slechts een weerspiegeling van de buitengewone wetenschap”, zei hij over de snelheid waarmee de vaccins werden ontwikkeld. Hij riep op tot eenheid en het opzij zetten van politieke meningsverschillen om gezamenlijk tegen de gemeenschappelijke vijand, het virus, te strijden.