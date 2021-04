Grapperhaus en burgemeesters bespreken mogelijke versoepelingen

Veel burgemeesters zijn er voorstander van om in elk geval in de buitenlucht de teugels iets te laten vieren en bijvoorbeeld de terrassen weer te openen, zodat er geen ongeordende massa’s mensen in parken gaan zitten bij mooi weer. Ze vinden dat het nodig is om stap voor stap enig risico te durven nemen, zeker nu steeds meer mensen gevaccineerd zijn. De burgemeesters zullen ook de heropening van de horeca weer op tafel leggen, want dat kan volgens hen eerder dan het kabinet wil.

De voorgenomen informele ontmoeting van het Veiligheidsberaad met een deel van het kabinet inclusief demissionair minister-president Mark Rutte is even op de lange baan geschoven, zegt een woordvoerster. Die ontmoeting was afgesproken zodat sommige burgemeesters en bewindslieden elkaar wat beter zouden leren kennen. Er komt wel een nieuwe datum.