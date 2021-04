Johan Remkes waarnemend gouverneur in Limburg

Johan Remkes is vanaf maandag waarnemend gouverneur in Limburg. Hij volgt daarmee Theo Bovens op, die onlangs aankondigde ermee te stoppen. Remkes blijft aan tot er een nieuwe gouverneur is benoemd, waarschijnlijk zal dat ergens in de herfst zijn.

De provincie zit in een bestuurscrisis, omdat gouverneur Theo Bovens en het voltallige college van Gedeputeerde Staten opstapten om een schandaal rond belangenverstrengeling. Aanvankelijk wilde Bovens waarnemen tot de nieuwe commissaris van de Koning (gouverneur) aantreedt, maar vorige week liet hij weten snel weg te willen gaan.

Demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken benadrukte dat Remkes als waarnemer speciaal oog zal hebben voor de heersende bestuurscultuur in Limburg en zaken rond integriteit. ‘Ook in Limburg leeft het besef dat je niet zo door kunt gaan, van affaire naar affaire”, zei Ollongren. Ze zei dat Remkes alle taken van een commissaris van de Koning op zich zal nemen.

Remkes (1951) is lid van de VVD en heeft veel functies op zijn cv staan. Zo was hij van 2002 tot 2007 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en korte tijd vicepremier. Ook was hij negen jaar lang commissaris van de Koningin in Noord-Holland. Tot vorig jaar was Remkes waarnemend burgemeester van Den Haag, waar hij de opgestapte Pauline Krikke verving.