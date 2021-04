Vergunning Oranjefeest 538 op agenda Bredase gemeenteraad

De Bredase gemeenteraad komt maandagavond bijeen voor een extra vergadering waarin burgemeester Paul Depla tekst en uitleg moet geven over het toelaten van het testevenement 538 Oranjedag op het Chasséveld in het centrum van de stad. De afgelopen dagen ontstond ophef over het grote feest waar 10.000 mensen bij zijn.

Depla zei zondagavond bij Nieuwsuur voor hij beslist of een vergunning wordt gegeven ‘alle adviezen zorgvuldig te willen afwegen”. ‘Wij gaan het zorgvuldig wegen en natuurlijk kijken we ook naar de maatschappelijke onrust.’ Hij wil de gemeenteraadsvergadering van maandagavond wachten voordat hij een keuze maakt over het wel of niet verlenen van een vergunning voor het evenement.

Het kabinet zegt te willen doorgaan met de Fieldlab-evenementen, ondanks de kritiek op de 538 Oranjedag.

Alle politieke partijen in de stad voelen zich overvallen door het besluit, de lokale horeca was woedend dat zij niet betrokken werden en een petitie tegen het feest vanuit het nabijgelegen Amphia Ziekenhuis, wordt massaal ondertekend. Die is het initiatief van chirurg Rogier Crolla en zijn medewerkers, die namens ‘verontruste zorgverleners, patiënten op de steeds langer wordende wachtlijsten, hun naasten en anderen’ stellen dat ‘dit ondoordachte pseudo-experiment’ moet worden afgeblazen.

Diverse politieke partijen maken zich zorgen over hoe de 10.000 bezoekers op 24 april naar het Fieldlab-evenement komen en over de mogelijke aanzuigende werking op aangrenzende terreinen. Ze willen weten welke maatregelen worden genomen en hoeveel kosten er voor de gemeente met de pilot zijn gemoeid.

Eerder op de zondag zei hij overigens nog achter het testevenement te blijven staan: ‘Als ik ‘nee’ zeg en een dag later vindt in een Amsterdams stadion Ajax-AZ plaats met 7500 mensen, ook dichtbij een ziekenhuis. Waarom kan dat wel doorgaan en dan een evenement als dit niet? Alleen omdat er een petitie wordt ondertekend?”, zo luidde het in de middag.

De extra raadsvergadering begint om 20.00 uur.