Belgische scholen weer open maar experts houden hart vast

Na een verlengde paasvakantie van drie weken in verband met corona gaan de Belgische scholen maandag weer open. De heropening van de scholen was de grootste prioriteit voor de zes regeringen in België, maar de vier hoogste klassen van het voortgezet onderwijs krijgen voorlopig toch nog voor de helft les op afstand. Veel deskundigen vrezen dat de versoepelingen te vroeg komen.