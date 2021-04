Elf lichamen aangetroffen na instorten illegale mijn in Colombia

Reddingswerkers hebben elf lichamen geborgen nadat bijna een maand geleden een illegale mijn in het noordwesten van Colombia instortte, maakten de autoriteiten zondag bekend. ‘De toewijding van de meer dan 40 leden van het mijnbouwreddingsteam ANMColombia en de hulpdiensten maakte het mogelijk de lichamen van de 11 slachtoffers van het ongeval in Neira, Caldas te bergen”, twitterde de Colombiaanse minister van Mijnbouw en Energie Diego Mesa.

‘We leven enorm mee met de families van deze 11 jongeren en de hele gemeenschap van het dorp El Bosque en de gemeente Irra. We zijn bij jullie in deze moeilijke tijden”, aldus Mesa.

Volgens de autoriteiten probeerden de reddingsteams 24 dagen lang de mensen te bereiken die vastzaten in een illegale mijn in Neira, in het departement Caldas. De krant El Espectador meldde dat het om de langste reddingsactie gaat die ooit in het land is ondernomen. Het eerste lichaam werd zaterdagochtend gevonden.

Volgens Mesa kwamen de arbeiders op 26 maart vast te zitten nadat de rivier Cauca door zware regenval buiten zijn oevers trad en de illegale mijn onder water zette.

Illegale mijnbouw is een probleem in verschillende Latijns-Amerikaanse landen en er gebeuren herhaaldelijk ernstige ongevallen in de onvoldoende beveiligde schachten.