Brits onderzoek stelt ex-patiënten opnieuw bloot aan corona

In februari gaf het land als eerste ter wereld al toestemming voor proeven op mensen waarbij vrijwilligers opzettelijk werden besmet met Covid-19 om uitgebreid onderzoek te doen naar de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Met het nieuwe onderzoek willen wetenschappers vooral meer kennis opdoen over immuniteit.

‘De informatie uit dit onderzoek zal ons in staat stellen om betere vaccins en behandelingen te ontwikkelen. En helpt ons ook om te begrijpen of mensen beschermd zijn na Covid, en voor hoelang”, zegt Helen McShane, een vaccinoloog op Oxford en hoofdonderzoeker van het onderzoek. Ook hoopt ze meer inzicht te krijgen in welke immuunresponsen beschermen tegen herinfectie.

Wetenschappers gebruiken al tientallen jaren menselijke proefpersonen om meer te weten te komen over ziekten zoals malaria, griep, tyfus en cholera, en om behandelingen en vaccins tegen deze ziekten te ontwikkelen.

In de eerste fase van de proef wordt gekeken wat de laagste dosis van het virus is dat nodig is om zich te laten vermenigvuldigen bij ongeveer de helft van de deelnemers, terwijl er weinig tot geen symptomen optreden. In de tweede fase, die deze zomer begint, worden verschillende vrijwilligers besmet met deze standaarddosis.

In fase één zullen maximaal 64 gezonde deelnemers van 18 tot 30 jaar die minstens drie maanden geleden besmet waren met het coronavirus, opnieuw geïnfecteerd worden met de oorspronkelijke stam van SARS-CoV-2.

Ze worden dan ten minste zeventien dagen in quarantaine geplaatst en gecontroleerd. Iedereen die symptomen ontwikkelt, krijgt een behandeling met Regeneron. Dat is het middel dat de Amerikaanse ex-president Donald Trump na zijn coronabesmetting kreeg. Regeneron combineert twee antilichamen, die samen het coronavirus in het lichaam te lijf moeten gaan, genaamd casirivimab en imdevimab.