Twee doden door ongeluk met vermoedelijk zelfrijdende Tesla

Door een ongeluk met een vermoedelijk zelfrijdende auto van Tesla zijn in de VS twee mensen om het leven gekomen, meldt The Wall Street Journal. Een politiewoordvoerder in Harris County in de staat Texas zegt dat volgens de eerste bevindingen een van de inzittenden op de passagiersstoel zat en de ander op de achterbank toen de wagen van de weg raakte en tegen een boom reed.