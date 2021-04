Petitie tegen 538-feest meer dan 300.000 keer ondertekend

Een petitie tegen het testevenement 538 Oranjedag in Breda is sinds zaterdag door meer dan 300.000 mensen ondertekend. De petitie is gestart door chirurg Rogier Crolla en medewerkers vanuit het nabijgelegen Amphia Ziekenhuis, die het testevenement met 10.000 bezoekers ‘een slag in het gezicht van de zorgverleners’ noemen.

Over het feest zaterdag met 10.000 mensen op het Chasséveld ontstond de afgelopen dagen ophef, niet alleen vanuit de zorg, maar ook vanuit de plaatselijke horeca. Zij voelden zich overvallen en vragen zich af waarom er niet aan hen is gedacht.

Burgemeester van Breda Paul Depla reageerde zondagavond in Nieuwsuur op de ophef rondom het feest. ‘Op basis van de adviezen van de politie, gezondheidsdiensten en de gemeente ga ik kijken: is het verantwoord om het evenement vergund te krijgen?”, zei Depla. Verder zei Depla de gemeenteraad van maandagavond af te willen wachten voordat hij een keuze maakt over het wel of niet verlenen van een vergunning voor het evenement.

Ook reageerde Depla in de uitzending op de petitie. ‘Als ik ‘nee’ zeg en een dag later vindt in een Amsterdams stadion Ajax-AZ plaats met 7500 mensen, ook dichtbij een ziekenhuis. Waarom kan dat wel doorgaan en dan een evenement als dit niet? Alleen omdat er een petitie wordt ondertekend?”, aldus de burgemeester.

Ook het kabinet wil doorgaan met dit soort Fieldlab-evenementen, bevestigden ingewijden zondagavond.