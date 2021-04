Helft volwassen Amerikanen heeft coronavaccin binnen

Meer dan de helft van de volwassen Amerikanen heeft minstens een dosis van een coronavaccin toegediend gekregen. Grofweg 130 miljoen Amerikanen boven de 18 jaar hebben een shot gehad, blijkt uit cijfers van de Centers for Disease Control and Prevention, die kunnen worden vergeleken met het RIVM. Ongeveer 84 miljoen mensen in de VS hebben ook al een tweede injectie gehad, wat overeenkomt met bijna een derde van de meerderjarige bevolking.

De VS hebben niet alleen het hoogste dodenaantal door Covid-19 ter wereld, het land gaat ook hard qua vaccinaties. De bekende Amerikaanse epidemioloog en regeringsadviseur Anthony Fauci waarschuwde zondag evenwel dat zijn land nog altijd in een precaire situatie verkeert.

President Joe Biden heeft aangekondigd dat elke Amerikaan die dat wil voor 1 mei een vaccin kan hebben gehaald. Er wordt voorlopig geprikt met de vaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech. Het gebruik van het Leidse Janssen-vaccin is tijdelijk vanwege mogelijke zeldzame bijwerkingen opgeschort, maar Fauci verwacht dat komende vrijdag wordt besloten het middel in een of andere vorm weer in te zetten. Het AstraZeneca-vaccin wordt in de VS (nog) niet gebruikt.