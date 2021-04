'Kabinet iets positiever over doorgaan versoepeling op 28 april'

Het demissionaire kabinet is iets positiever over het doorgaan van versoepelingen van de coronamaatregelen op 28 april dan de afgelopen dagen het geval was. Maar of de terrassen echt opengaan of andere coronamaatregelen worden afgeschaald, is nog niet duidelijk, melden ingewijden na afloop van het Catshuisberaad zondag. De komende dagen zijn er nog overleggen, onder meer met de burgemeesters.

Het kabinet wil de komende dagen de ontwikkelingen en cijfers nog aankijken, aldus de ingewijden. Dinsdag volgt een persconferentie van premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge.