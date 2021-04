VS waarschuwen voor ‘consequenties’ als Navalni overlijdt

‘Wij hebben aan de Russen overgebracht dat wat er gebeurt met Navalni in hun hechtenis hun verantwoordelijkheid is. De internationale gemeenschap zal hen aansprakelijk houden.’ Sullivan wilde niet zeggen welke maatregelen de VS nemen als Navalni komt te overlijden.

Navalni is ruim twee weken geleden een hongerstaking begonnen en zijn gezondheid zou hard achteruitgaan. Zijn nieren kunnen uitvallen en zijn zicht wordt slechter. Met zijn weigering om te eten protesteert Navalni tegen het uitblijven van medische zorg voor zijn rugpijn.

Internationaal baart de behandeling van de kritische oppositieleider in het strafkamp veel zorgen. Maandag spreken de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU over zijn toestand.