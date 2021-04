Cijferhausse en ECB-besluit domineren beursweek

De komende beursweek barst het cijferseizoen in alle hevigheid los op de beurzen. In Amsterdam is het onder meer de beurt aan grote fondsen als brouwer Heineken, uitzender Randstad, verfconcern AkzoNobel en chipbedrijven ASML en ASM International om de boeken te openen. Ook staat het rentebesluit van de Europese Centrale Bank centraal. Daarbij zal de aandacht vooral uitgaan naar de toelichting van ECB-preses Christine Lagarde.