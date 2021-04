Dertien miljoen Britten volgden uitvaart Philip via televisie

Met 13 miljoen kijkers is de uitvaart beter bekeken dan het afscheid van koningin-moeder Elizabeth in 2002. Toen keken zo’n 10,4 miljoen mensen. De begrafenis van prinses Diana in 1997 werd zelfs door 32 miljoen Britten gevolgd.

In de praktijk stemden vermoedelijk meer dan 13 miljoen Britse kijkers af op de uitvaart van Philip. Dat cijfer heeft betrekking op kijkers van televisiezenders BBC en ITV. Er keken ook nog mensen via nieuwszenders.

In Nederland keken ruim 1 miljoen mensen via NPO 1 live naar de verslaggeving rond het afscheid van Philip, die op 99-jarige leeftijd was overleden. De uitvaart vond in besloten kring plaats bij Windsor Castle.