Duitsland herdenkt zijn 80.000 coronadoden

Tijdens een kerkdienst in Berlijn zijn in Duitsland de bijna 80.000 mensen herdacht die zijn overleden door corona. De dienst werd gehouden in de bekende Gedächtniskirche, in het bijzijn van bondskanselier Angela Merkel en president Frank-Walter Steinmeier.

‘Ziekte, sterven en de dood kunnen niet worden weggeschoven in dit lange jaar en hebben diep ingegrepen in de levens van velen”, zei de voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie Georg Bätzing. ‘Wat hier ontbreekt, wat mensen wordt afgenomen aan nabijheid en genegenheid, dat verwondt de ziel. Gemiste momenten zijn gemiste kansen - ze zijn uniek, er is geen tweede keer.’

De dienst werd live op tv uitgezonden.

Later op de dag is er nog een ceremonie in het Konzerthaus, waar de president een toespraak zal houden.