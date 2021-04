‘Miljardair Ma geeft mogelijk belang in Ant Group op’

De Chinese miljardair Jack Ma doet mogelijk zijn belang in betalingsdienstverlener Ant Group van de hand. Het bedrijf zou de mogelijkheden onderzoeken voor Ma om zijn stukken te verkopen en de controle over het bedrijf op te geven, meldden bronnen aan persbureau Reuters. Een dergelijke stap zou Ant helpen om een geschil met Peking, dat het bedrijf nauwlettend in de gaten houdt, de wereld uit te helpen.

Peking is al langere bezig met het aan banden leggen van Ant Group. Zo kreeg het bedrijf eerder te horen dat moest worden gestopt met het verstrekken van consumentenkredieten en het verlenen van vermogensbeheerdiensten. De dochteronderneming van webwinkelconcern Alibaba, eveneens van Ma, moet zich volgens Peking alleen nog maar bezighouden met betalingsdiensten, zoals de betaalapp Alipay.

De zeggenschap van Ma bij Ant verloopt via een ingewikkelde structuur van investeringsvehikels. In november al zou Ma in een vergadering met toezichthouders hebben aangeboden om delen van Ant over te dragen aan de Chinese overheid. Beleidsmakers van de People’s Bank of China (PBOC), en de financiële toezichthouder CBIRC voerden tussen januari en maart gesprekken met Ma en Ant afzonderlijk over een vertrek van de miljardair uit het bedrijf.

Megabeursgang

Begin november hielden de Chinese autoriteiten nog onverwacht de megabeursgang van Ant tegen. De financiële dienstverlener wilde bijna 35 miljard dollar ophalen op de aandelenmarkten in Shanghai en Hongkong, waarmee het de grootste beursgang ooit was geworden. Er werd destijds gewezen op veranderingen in regelgeving, zonder dit nader uit te leggen.

Het was wel al bekend dat toezichthouders er problemen mee hadden dat Ant als financiële dienstverlener niet aan dezelfde strenge regels was onderworpen als banken. Daarbij liet Ma zich kritisch uit over de regulerende instanties in China, wat mogelijk voor wrevel zorgde.

Ma’s vertrek zou de weg vrij kunnen maken voor Ant om de plannen voor een beursgang nieuw leven in te blazen. Ant ontkent overigens dat een afstoting van Ma’s belang ooit is overwogen. ‘Het afstoten van Ma’s belang in Ant Group is nooit onderwerp van gesprek geweest met wie dan ook”, zei een woordvoerder van Ant in een verklaring.