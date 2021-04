Onrust over opvolging Merkel groeit binnen conservatieve kamp

In Duitsland groeit de druk op het conservatieve kamp van bondskanselier Angela Merkel om een knoop door te hakken over haar opvolging. CDU-prominent Friedrich Merz vroeg de kandidaten Armin Laschet (CDU) en Markus Söder (CSU) zaterdag om er onderling snel uit te komen.

Het conflict tussen tussen Laschet en Söder draait om de vraag wie als kanselierskandidaat naar voren wordt geschoven bij de parlementsverkiezingen van september. Merkel doet dan na ongeveer 16 jaar een stap terug. De top van haar CDU-partij steunt Laschet, die partijleider is en premier van Noordrijn-Westfalen. Voorman Söder van de Beierse zusterpartij CSU wil Merkel ook opvolgen en heeft de steun van zijn eigen partij.

Binnen de partijen is overlegd over mogelijkheden de patstelling te doorbreken, maar dat leidde niet tot een doorbraak. Het CDU geldt als de grotere partij, maar volgens peilingen is de Beierse deelstaatpremier Söder populairder onder de achterban en kiezers in het algemeen. Het conflict zorgt voor verdeeldheid binnen de Unie, het samenwerkingsverband van CDU/CSU, en wordt door sommige partijprominenten met lede ogen aangezien.

Leiderschap

‘Sluit een overeenkomst, Markus Söder en Armin Laschet. Dit land heeft leiderschap nodig”, zei Merz op een campagnebijeenkomst. Hij verloor eerder dit jaar de leiderschapsverkiezing binnen het CDU van Laschet en wil nu parlementariër worden. Merz heeft eerder al gezegd vierkant achter zijn partijgenoot en voormalige rivaal Laschet te staan.

Parlementariërs uit CDU en CSU zouden ondertussen werken aan een ‘plan B’. Ze haalden vorige week handtekeningen op om een stemming in de partij af te kunnen dwingen over de opvolgingskwestie. Dat zou volgende week al kunnen gebeuren als het niet lukt om het conflict in onderling overleg op te lossen.

Als Söder uiteindelijk aan het langste eind trekt, zou het niet de eerste keer zijn dat het CSU de kanselierskandidaat mag leveren. In 1980 schoof de Unie CSU’er Franz-Josef Strauss naar voren en in 2002 mocht Edmund Stoiber het proberen. Beide kandidaten grepen uiteindelijk naast het kanselierschap.