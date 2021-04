Prominenten vragen Poetin om medische zorg voor Navalni

Ruim zeventig internationale prominenten hebben de Russische president Vladimir Poetin opgeroepen ervoor te zorgen dat de gevangen oppositieleider Alexej Navalni goede medische zorg krijgt. De open brief is gepubliceerd in onder meer de Franse krant Le Monde.

Onder de ondertekenaars zijn de schrijvers J.K. Rowling, Salman Rushdie en Martin Amis, de acteurs Vanessa Redgrave en Jude Law en Abba-muzikant Björn Ulvaeus. De ondertekenaars van de brief stellen dat de gezondheid van Navalni snel achteruit gaat en dat hij dringend medische hulp nodig heeft. Ze wijzen erop dat de oppositieleider een ernstige neurologische aandoening heeft met aanhoudende rugpijn en dat hij veel hoest en hoge koorts heeft.

Navalni ging eind maart in hongerstaking omdat hij in de gevangenis niet de passende zorg zou krijgen voor zijn klachten. Zijn gezondheid gaat volgens zijn advocaten snel achteruit. Navalni wil onderzocht worden door een arts naar keuze, maar dat wordt niet toegestaan.

De criticus van het Kremlin werd in februari veroordeeld tot 2,5 jaar cel. De rechtbank oordeelde dat hij de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating in een fraudezaak had geschonden tijdens zijn verblijf in Duitsland, waar Navalni werd behandeld vanwege een vergiftiging. Die zou volgens hem het werk zijn geweest van het Kremlin.