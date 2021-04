Britse geestelijken tegen invoering ‘coronapaspoort’

Zo’n 1200 Britse geestelijken hebben hun regering opgeroepen geen vaccinatiepaspoort te introduceren. Ze schrijven in een open brief aan premier Boris Johnson een ‘medische apartheid’ te vrezen waarin mensen die een coronavaccin weigeren worden uitgesloten van belangrijke delen van het openbaar leven, bericht de BBC.

De katholieke en anglicaanse geestelijken mengen zich met hun brief in de verhitte discussie over de mogelijke invoering van zo’n ‘paspoort’. Daarmee kunnen Britten laten zien dat ze zijn gevaccineerd tegen het virus of recent een negatieve testuitslag hebben ontvangen. Voorstanders denken dat de introductie van zo’n vaccinatiebewijs het makkelijker kan maken om coronaregels te versoepelen en bijvoorbeeld nachtclubs of theaters te heropenen.

Het Verenigd Koninkrijk is in Europa koploper op vaccinatiegebied en is al begonnen met het versoepelen van coronamaatregelen. Horecazaken in Engeland mochten bijvoorbeeld afgelopen week weer buiten klanten ontvangen. In het parlement hadden tientallen politici, onder wie partijgenoten van premier Johnson, al duidelijk gemaakt dat vaccinatiepaspoorten wat hen betreft geen deel mogen uitmaken van de heropeningsstrategie.

Steun

Die kritische politici krijgen nu steun vanuit de kerk. De geestelijken noemen de mogelijke introductie van vaccinatiebewijzen ‘een van de gevaarlijke beleidsvoorstellen in de geschiedenis van de Britse politiek”. Ze waarschuwen dat een ‘politiestaat’ kan ontstaan waarin de autoriteiten ‘technologie gebruiken om bepaalde elementen van de levens van burgers te controleren”.

Dat de discussie gepaard gaat met veel emotie, ondervonden ook bedrijven die mee zouden doen aan een Fieldlab-achtig proefproject van de overheid. Die pilot zou vrijdag beginnen in Liverpool met een evenement van een comedyclub. Die trok zich volgens Sky News echter terug na een ‘haatcampagne’ van internetgebruikers. Er kwamen duizenden boze berichten binnen.

De Hot Water Comedy Club klaagde dat ten onrechte de indruk is gewekt dat het meedeed aan een proef om vaccinatiepaspoorten te testen. Daar had het naar eigen zeggen nooit mee ingestemd. ‘De reden dat we ons terugtrokken was dat de overheid niet duidelijk was over de Covid-paspoorten”, zei een van de eigenaren tegen de nieuwszender. ‘Het probleem was dat we niet wisten waar we precies voor hadden getekend.’