‘Enthousiasme om ‘via achterdeur’ naar beurs te gaan neemt af’

Het enthousiasme om een bedrijf via een zogeheten special purpose acquisition company of ‘spac’ naar de beurs te brengen neemt af. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal komt dat onder meer door de strengere controles van toezichthouders. Daarnaast zouden spacs, minder renderen dan bedrijven die op traditionele bedrijven naar de beurs zijn gegaan.

Met een spac wordt geld opgehaald om een bedrijf over te nemen, dat dan op die manier een beursnotering krijgt. Daarbij hoeft minder informatie aan de markt te worden gegeven dan bij een traditionele beursgang. Bij autoriteiten zouden zorgen bestaan over de vraag of er wel grondig boekenonderzoek wordt gedaan bij bedrijven die door een spac worden overgenomen of bijvoorbeeld over voorkennishandel bij de aankondiging van overnames. Ook zijn er vragen of beleggers wel voldoende geïnformeerd worden over de risico’s.

De kritische opmerkingen van regelgevers lijken sommige investeerders en nieuwe aanbiedingen af te schrikken. Tot vorige maand kwamen er in 2021 elke werkdag ongeveer vijf nieuwe spacs op de beurs. In de afgelopen drie weken zijn twaalf nieuwe spacs met de handel begonnen, blijkt uit gegevens van SPAC Research.

100 miljard dollar

Spacs, ruim 330 in totaal, hebben dit jaar tot nu toe ongeveer 100 miljard dollar opgehaald. Dat is al meer dan in recordjaar 2020 toen circa 300 spacs goed waren voor 83,4 miljard dollar. Het bedrag van vorig jaar was volgens WSJ al meer dan al het geld dat in het 30-jarige bestaan van de zogeheten blanco-chequebedrijven bij elkaar werd opgehaald. Het merendeel van die beursgangen vond plaats op Wall Street. In Europa is dat aantal tot dusver nog zeer beperkt, maar er komen er wel meer aan.

De vertraging komt op het moment dat de koersen van aandelen en cryptomunten tot recordniveaus zijn gestegen. Spacs behoren daarentegen tot de slechtst presterende spelers op de markt de laatste tijd. Deze aandelen zijn dit jaar goed voor een koerswinst van gemiddeld 1,2 procent. Bij bedrijven die op traditionele wijze naar de beurs gingen, ligt dit op 36 procent. Volgens kenners is het nog te vroeg om de prestaties van spacs echt te beoordelen, al zien zij ook dat de euforie onder beleggers daalt.

Ook in Amsterdam zijn een aantal spacs genoteerd. De beursgang van het lege investeringsfonds ESG Core Investment bracht 250 miljoen euro op. Dutch Star Companies Two kreeg afgelopen november een notering. Voorganger Dutch Star Companies One bracht techbedrijf CM.com naar de beurs.