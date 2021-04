Leiders VS en Japan tonen zich eensgezind tegenover China

Suga mocht als eerste buitenlandse leider een bezoek brengen aan Biden, die in januari is aangetreden. China stond tijdens het topoverleg vermoedelijk bovenaan de agenda. ‘We hebben afgesproken dat we gaan samenwerken om de uitdagingen van China het hoofd te bieden”, zei Biden naderhand. Hij noemde zijn Japanse collega amicaal ‘Yoshi”.

De bondgenoten spraken in hun slotverklaring over de noodzaak ‘openhartige gesprekken’ met China te voeren. Ze namen daar meteen een voorschot op. Er zijn ‘ernstige zorgen’ over de mensenrechtensituatie in Hongkong en Xinjiang, waar volgens waarnemers de Oeigoeren worden onderdrukt. Ook hadden de leiders kritiek op de Chinese activiteiten in de Zuid-Chinese Zee, die tot chagrijn van buurlanden vrijwel volledig wordt geclaimd door Peking.

‘We willen ons verzetten tegen alle pogingen om de status quo in de Oost en Zuid-Chinese Zee te veranderen door middel van geweld of dwang”, zei Suga via een vertaler. De premier sprak zich ook uit tegen de ‘intimidatie’ van andere landen in de regio. De leiders spraken overigens niet alleen over China, maar ook over samenwerking op het gebied van bijvoorbeeld klimaatbeleid.

De gezamenlijke verklaring van de leiders viel slecht bij China. De Chinese ambassade in de VS vond dat de opmerkingen van Biden en Suga veel verder gaan dan mag worden verwacht van normaal bilateraal overleg. Hongkong, Xinjiang en Taiwan zijn interne Chinese aangelegenheden en daar hebben buitenstaanders zich niet mee te bemoeien, stelde de diplomatieke post.