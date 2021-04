Regering-Biden wil na kritiek toch meer vluchtelingen toelaten

De Amerikaanse president Joe Biden gaat dit jaar waarschijnlijk toch meer erkende vluchtelingen toelaten. Zijn regering had vrijdag nog aangekondigd voorlopig vast te houden aan het historisch lage maximum van 15.000 waartoe de vorige president Donald Trump had besloten. Dat leidde tot felle kritiek van partijgenoten en mensenrechtenverdedigers, schrijven Amerikaanse media.

Het Witte Huis kwam al na enkele uren terug op het besluit. De perswoordvoerster liet weten dat ‘enige verwarring’ was ontstaan over de limiet op het aantal vluchtelingen. Biden onthult nu uiterlijk 15 mei een nieuw vluchtelingenplatfond en dat valt waarschijnlijk hoger uit dan de 15.000 van Trump.

Een vluchtelingenplafond van 15.000 zou betekenen dat duizenden vluchtelingen stranden in buitenlandse kampen, schrijft The New York Times. De Amerikaanse autoriteiten hebben al zo’n 33.000 erkende vluchtelingen toestemming gegeven om naar de Verenigde Staten te komen. Zij wachten nu op hun beurt in landen als Kenia, Tanzania en Jordanië.

Boos

Democraten hadden boos gereageerd op het nieuws dat Biden wilde vasthouden aan de limiet van zijn voorganger. ‘Er is geen excuus voor het schandelijke besluit dat vandaag is genomen”, reageerde afgevaardigde Ilhan Omar, die zelf een deel van haar jeugd heeft doorgebracht in een vluchtelingenkamp in Kenia. Senator Robert Menendez noemde het plafond ‘verschrikkelijk laag”.

De regering had eerder dit jaar nog gezegd ruim 62.000 vluchtelingen naar de VS te willen halen, maar dat gaat volgens het Witte Huis vermoedelijk niet meer lukken. De woordvoerster wees met een beschuldigende vinger naar de vorige regering, die het vluchtelingenprogramma ‘gedecimeerd’ zou hebben.

Critici vinden dat argument niet erg geloofwaardig, schrijft The Washington Post. Zij vermoeden dat ook meeweegt dat de regering zich zorgen maakt over de kritiek die het krijgt vanwege de toestroom van vluchtelingen aan de zuidelijke grens. Via Mexico reizen veel migranten uit Latijns-Amerika naar de Verenigde Staten. Republikeinen noemen dat de ‘grenscrisis van Biden”.